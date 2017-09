As inscrições estarão abertas de 28 de setembro a 31 de outubro pelo site www.vunesp.com.br

publicado em 21/09/2017

A taxa de inscrição é de R$ 57 (Foto: Imagem Ilustrativa)

O Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) divulgou na última quarta-feira (20) edital de concurso público para 133 vagas em cargos de nível superior. O salário é de R$ 12.984,88. A Vunesp é a organizadora responsável pela seleção. Seis vagas são para trabalhar no município de Fernandópolis.

No total, são 97 vagas para agente de fiscalização e 36 para agente de fiscalização – administração. As oportunidades são para São Paulo (88), Sorocaba (1), Araras (9), Fernandópolis (6), Registro (6), Andradina (6), Itapeva (3), Ituverava (3), Mogi Guaçu (6) e Santos (5). Do total das oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência.

Para o cargo de agente de fiscalização, os candidatos devem ter nível superior nas áreas de direito, ciências contábeis, economia, administração de empresas ou pública, engenharia civil ou gestão de políticas públicas.

Já para o cargo de agente de fiscalização - administração, é necessário ter nível superior nas áreas de direito, ciências contábeis, economia, administração de empresas ou pública, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, gestão de políticas públicas, bilbioteconomia ou documentação, enfermagem, nutrição, pedagogia especializada em educação infantil, psicologia e serviço social.

As inscrições estarão abertas de 28 de setembro a 31 de outubro pelo site www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 57. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos. A prova está prevista para o dia 17 de dezembro. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período.