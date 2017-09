O valor da bolsa é de um salário mínimo e a jornada de trabalho, de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais

publicado em 14/09/2017

As inscrições serão realizadas no período de 18 a 22 de setembro (Foto: Imagem Ilustrativa)

A Prefeitura de Valentim Gentil abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de três estagiários bolsistas, para atuarem como visitadores do Programa Criança Feliz, além de formação de cadastro reserva.

O valor da bolsa é de um salário mínimo e a jornada de trabalho, de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, sendo que, eventualmente, serão realizadas visitas aos sábados.

As inscrições serão realizadas no período de 18 a 22 de setembro, das 8h às 12h, na EMEF Vicente Santoro, localizada na Rua Cidadão João Novaes, nº 7-47 – Centro, juntamente com a supervisora do Programa Criança Feliz.

Os interessados precisam possuir idade mínima de 18 anos, estar cursando serviço social, psicologia ou pedagogia (preferencialmente até o 6º semestre), ter disponibilidade para cumprir a carga horária no programa, além de apresentar, no ato da inscrição, cópia do RG, CPF, comprovante de matrícula e do semestre que está cursando.

O edital completo pode ser acessado através do site do município: www.valentimgentil.sp.gov.br.

Criança Feliz