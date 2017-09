A pesquisa foi realizada entre os dias 26 de junho e 11 de julho e avaliou os primeiros 180 dias de mandato

publicado em 15/09/2017

Segundo pesquisa, Adilson Segura possui uma aprovação de 77% (Foto: Divulgação)

Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Tiradentes (MG) aponta que a administração do prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura, possui uma aprovação de 77%. De acordo com os dados levantados pelo instituto, 50% dos entrevistados classificaram a administração como ótima; 27% boa; 14% regular; e apenas 9% ruim.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 de junho e 11 de julho e avaliou os primeiros 180 dias de mandato. Para o prefeito Adilson Segura, o resultado mostra que a atual administração municipal está governando com “justiça social, transparência e respeito aos princípios éticos e ao dinheiro público”.

“Todos sabem que a política brasileira passa por um momento de descrédito geral, então uma alta aprovação desta mostra que estamos no caminho certo, que a população está conseguindo enxergar, neste prefeito, um homem de atitudes corretas, que ainda não resolveu todos os problemas, mas que está lutando em conjunto com nosso vice Manezinho, com uma Câmara atuante e um quadro de servidores comprometidos, para melhorar nossa cidade e a vida das pessoas”, conclui Adilson.