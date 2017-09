Segundo a Polícia Civil, caso era investigado junto a outros ataques com fogo a veículos na cidade que ocorreram nos últimos 30 dias

publicado em 14/09/2017

Carro ficou completamente destruído (Foto: Reprodução/TV TEM)

A Polícia Civil esclareceu um dos incêndios a veículos registrados nos últimos 30 dias em Araçatuba (SP). De acordo com informações da polícia, o carro queimado na madrugada do feriado de 7 de setembro, no Jardim Guanabara, foi destruído pela ex-namorada na vítima.

Ao todo, seis veículos foram queimados na cidade desde agosto e a polícia investiga as causas e se os ataques estão relacionados.

Ainda segundo a polícia, a mulher confessou ter ateado fogo no veículo por motivos pessoais. Ela teria usado dois litros de gasolina para cometer o incêndio. Agora, a polícia aguarda o resultado da perícia, que vai indicar se a autora do crime vai responder em liberdade, por incêndio ou dano.





Entenda o caso O carro foi o sexto veículo queimado na região de Araçatuba neste último mês. O proprietário, um pintor de 36 anos, contou à polícia que estacionou em frente à casa da namorada. Minutos depois, ouviu um barulho estranho e quando saiu na calçada foi surpreendido com o carro em chamas. Ele chamou os bombeiros e a polícia, que encontraram um galão plástico com um pouco de combustível próximo ao veículo.