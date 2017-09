O ex-prefeito é acusado de desvio de dinheiro na Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF)

publicado em 13/09/2017

O ex-prefeito de Fernandópolis Luíz Vilar de Siqueira (Divulgação)

Polícia Civil de Fernandópolis prendeu na tarde desta quarta feira (13), o ex-prefeito de Fernandópolis Luíz Vilar de Siqueira, após cumprir mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal.

O ex-prefeito é acusado de desvio de dinheiro na Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF). As investigações começaram após a denúncia de um ex-funcionário da fundação que procurou a Polícia Federal e revelou um esquema de desvio de dinheiro destinado para bolsas de estudos do programa 'Escola da Família' do Governo Estadual e do 'FIES' - do Governo Federal, que financiam os estudos de alunos de baixa renda em universidades particulares.