Confira a receita do dia

publicado em 26/01/2021

Ingredientes

– 1 dente de alho

– 1 e 1/2 xícaras de folhas de manjericão fresco (quase 2 maços grandes)

– 1/2 xícara de chá de salsinha (cerca de ½ maço pequeno)

– 3 castanhas-do-pará

– 4 colheres de sopa cheias de parmesão fresco ralado na hora (35 gramas)

– ¾ de xícara de chá de azeite

– Sal a gosto (de preferência sal grosso)

Como faz