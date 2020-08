Saiba como preparar um delicioso sorvete de café

publicado em 12/08/2020

INGREDIENTES

5 colheres (sopa) de pó de café(100 g)

1 e 1/2 xícara (chá) de água quente

3 gemas e 3 claras

5 colheres (sopa) de açúcar

400 g de doce de leite

1 lata de creme de leite

MODO DE PREPARO