Arroz de forno super-rápido

publicado em 28/05/2019

ARROZ DE FORNO SUPER-RÁPIDO

INGREDIENTES

3 xícaras de arroz cozido

1 lata de seleta de legumes (milho, ervilha, batata, cenoura etc)

1 peito de frango cozido e desfiado

2 tomates picados em cubos

1 cebola média picada em rodelas

1 copo de requeijão

1/2 xícara de batata palha

1/2 xícara de queijo mussarela ralado

2 colheres (sopa) de molho de tomate

1 colher (sopa) de óleo

sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

Misture o conteúdo da lata de seleta de legumes com o arroz cozido, sem levar ao fogo e reserve.

Refogue a cebola no óleo, junte o tomate picado, o peito de frango desfiado e as 2 colheres de molho de tomate.

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Em um refratário faça uma camada de arroz, uma de requeijão e uma de molho e repita novamente a mesma sequência, terminando com a última camada de arroz.

Sobre as camadas prontas, espalhar a batata palha e o queijo ralado.

Levar ao forno médio por no máximo 15 minutos ou no micro-ondas na potência alta por no máximo 6 minutos.