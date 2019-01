FILÉ À PARMEGIANA DE FRANGO

publicado em 29/01/2019

INGREDIENTES

· 1 peito de frango

· sal a gosto

· molho de tomate

· tempero completo com pimenta

· 1 cebola

· 2 alhos

· farinha de trigo

· farinha de rosca

· queijo mussarela

· 2 ovos

· ketchup tradicional

· mostarda

· molho de pimenta

· tempero verde

MODO DE PREPARO

1. Fazer filés a milanesa com os peitos de frango, farinhas e ovos, temperados com tempero completo com pimenta.