Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 20/04/2018

Ingredientes

1 kg de açúcar

3 litros de leite

1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio

1 colher (sopa) de amido de milho

2 colheres (chá) de extrato de baunilha

1 pitada de sal

Modo de fazer

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o amido de milho, o bicarbonato de sódio e o extrato de baunilha. Misture bem. Leve a panela ao fogo alto e mexa sem parar. Assim que a mistura levantar fervura, abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 4 horas, mexendo de vez para se certificar de que não está queimando. O ponto certo é o ponto de bala. Desligue o fogo e volte a mexer sem parar até o creme amornar. Você perceberá que ele ficará um pouco mais claro e opaco. Quando estiver morno, espalhe-o em uma assadeira untada com água. É importante que o retângulo tenha, no máximo, 1 dedo de altura. Para finalizar, corte no formato e tamanho de sua preferência e o seu pingo de leite caseiro está pronto!