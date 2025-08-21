Mais de três alqueires de mata foram devastados dessa vez em uma área verde nas proximidades do bairro Pacaembu Franclin Duarte

publicado em 26/08/2025

Um novo incêndio de grandes proporções devastou uma reserva ambiental nas proximidades do Pacaembu; animais silvestres morreram (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMais um incêndio de grandes proporções deixou um cenário de destruição neste final de semana em Votuporanga. Desta vez, uma área de mais de 3 alqueires (aproximadamente as dimensões de 10 campos de futebol) de uma reserva ambiental nas proximidades do bairro Pacaembu foi devastada pelo fogo, o que provocou a morte de vários animais silvestres, como tamanduás, macacos e tatus.O incêndio, de acordo com a Defesa Civil de Votuporanga, teria se iniciado após um morador do bairro Boa Vista colocar fogo em um amontoado de lixo. A baixa umidade do ar (que chegou a 15% no final de semana) e a força do vento, as chamas se alastraram, o que provocou uma grande queimada.“É por isso que a gente reforça o pedido: não queime lixo, principalmente nesse período crítico em que estamos vivendo. A pessoa, muitas vezes não tem noção do risco que ela está colocando ela mesmo e outras pessoas também”, disse o chefe do Departamento de Proteção e Defesa Civil, Jonatas Trevisan.O combate ao fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, vizinhos e voluntários da Fazenda Liberdade. Foram necessários mais de seis caminhões-pipa para apagar o incêndio antes que ele chegasse às residências próximas, além do esforço dos bombeiros e equipes de brigadistas com abafadores e outros equipamentos. As causas do incêndio agora serão apuradas e o responsável pode ser responsabilizado criminalmente.