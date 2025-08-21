Mais de três alqueires de mata foram devastados dessa vez em uma área verde nas proximidades do bairro Pacaembu
Franclin Duarte
Um novo incêndio de grandes proporções devastou uma reserva ambiental nas proximidades do Pacaembu; animais silvestres morreram (Foto: Câmara Municipal)
Franclin Duarte
Mais um incêndio de grandes proporções deixou um cenário de destruição neste final de semana em Votuporanga. Desta vez, uma área de mais de 3 alqueires (aproximadamente as dimensões de 10 campos de futebol) de uma reserva ambiental nas proximidades do bairro Pacaembu foi devastada pelo fogo, o que provocou a morte de vários animais silvestres, como tamanduás, macacos e tatus.
O incêndio, de acordo com a Defesa Civil de Votuporanga, teria se iniciado após um morador do bairro Boa Vista colocar fogo em um amontoado de lixo. A baixa umidade do ar (que chegou a 15% no final de semana) e a força do vento, as chamas se alastraram, o que provocou uma grande queimada.
“É por isso que a gente reforça o pedido: não queime lixo, principalmente nesse período crítico em que estamos vivendo. A pessoa, muitas vezes não tem noção do risco que ela está colocando ela mesmo e outras pessoas também”, disse o chefe do Departamento de Proteção e Defesa Civil, Jonatas Trevisan.
O combate ao fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, vizinhos e voluntários da Fazenda Liberdade. Foram necessários mais de seis caminhões-pipa para apagar o incêndio antes que ele chegasse às residências próximas, além do esforço dos bombeiros e equipes de brigadistas com abafadores e outros equipamentos. As causas do incêndio agora serão apuradas e o responsável pode ser responsabilizado criminalmente.