Ao chegarem ao local a Polícia encontrou a vítima com ferimentos visíveis e bastante desorientada, falando de forma confusa

publicado em 16/06/2025

O caso foi registrado na Central de Polícia Civil como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil (Foto: Agência Brasil)

Da redação

No início do final de semana, um homem de 41 anos, em situação de rua, foi agredido e esfaqueado por um grupo de indivíduos na rua Major Joaquim Borges de Carvalho, em São José do Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via 190, para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima com ferimentos visíveis e bastante desorientada, falando de forma confusa.

O homem relatou ser morador em situação de rua e disse ter sido agredido por várias pessoas, mas não soube precisar o local exato do ataque nem fornecer características dos agressores.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionada e realizou os primeiros atendimentos, encaminhando o homem à Santa Casa de Rio Preto com ferimentos causados por arma branca no antebraço e no ombro esquerdo.