Pedido é para que o rodeio não seja realizado no mesmo final de semana de uma das datas mais importantes para o comércio

publicado em 16/06/2025

ACV solicita que rodeio não coincida com Dia das Mães em 2026 (Foto: ACV)

A diretoria da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), representada pela presidente Natália De Haro, esteve reunida com o prefeito Jorge Seba, na última quinta-feira (12/6), para tratar de uma pauta estratégica para o comércio local.Na ocasião, a presidente da ACV solicitou o intermédio da Prefeitura junto à organização do Votu International Rodeo, visando uma possível alteração na data da edição do evento prevista para 2026. A solicitação tem como objetivo evitar que o rodeio coincida com o Dia das Mães, uma das datas mais relevantes para o varejo.“A diretoria da ACV reconhece e valoriza o sucesso do Votu Rodeo, que teve muito prestígio e é de grande importância para a cidade. No entanto, quando acontece no mesmo período do Dia das Mães, acaba impactando negativamente o desempenho do comércio nessa data tão significativa. Nossa proposta é que o evento seja realizado em uma data posterior, o que pode contribuir ainda mais para o fortalecimento da economia local”, destacou Natália De Haro.A Associação acredita que, com diálogo e planejamento, é possível conciliar os interesses culturais e econômicos da cidade, garantindo que o Votu Rodeo continue sendo um grande atrativo, sem prejudicar outras oportunidades importantes para o setor varejista.