Os policiais civis apreenderam duas balanças de precisão e diversos apetrechos utilizados para embalar os entorpecentes

publicado em 13/06/2025

A droga estava fracionada em porções prontas para a venda, o que reforça a suspeita de tráfico (Foto: Polícia Civil)

Da redação

Uma operação da Polícia Civil, realizada por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) da DEIC/DEINTER, resultou na apreensão de aproximadamente dois quilos de maconha do tipo “gourmet” na quinta-feira (12), na cidade de Olímpia.

De acordo com a corporação, a ação foi desencadeada após uma investigação apontar que um morador da cidade receberia uma remessa desse tipo de entorpecente, conhecido por ser mais caro e com maior concentração de THC, o princípio ativo da maconha. A droga estava fracionada em porções prontas para a venda, o que reforça a suspeita de tráfico.

Durante a diligência, os policiais civis também apreenderam duas balanças de precisão e diversos apetrechos utilizados para embalar os entorpecentes, caracterizando um ponto de preparo e distribuição.

O principal suspeito não estava no imóvel no momento da abordagem, mas uma pessoa identificada como responsável pelo local foi conduzida à delegacia, junto com todo o material apreendido.