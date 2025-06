No momento da abordagem, o capturado confessou informalmente aos policiais ter desferido um golpe de facão no pescoço da vítima, ato que resultou em sua morte

publicado em 04/06/2025

O preso foi conduzido à sede da DIG de Votuporanga e, posteriormente, apresentado no Plantão Policial, onde permanecerá à disposição da Justiça (Foto: Divulgação)

Da redação

No início da tarde desta terça-feira (3), policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga prenderam um homem procurado pela Justiça da Bahia, acusado de cometer um crime de homicídio.

A prisão ocorreu após a equipe receber informações repassadas pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto, que comunicou a existência de um mandado de prisão expedido contra o indivíduo.

A partir dessas informações, os policiais da DIG iniciaram diligências e, após um trabalho minucioso de inteligência, conseguiram identificar o local onde o foragido estava residindo e exercendo atividade profissional em Votuporanga.

Durante um monitoramento discreto, os policiais localizaram o indivíduo em via pública, nas imediações do Distrito Industrial II, onde foi abordado e preso.

O mandado de prisão temporária foi expedido pela Comarca de Ubatã, na Bahia, em razão de um homicídio consumado, ocorrido no povoado rural de Ibirapitanga, distrito do mesmo município.