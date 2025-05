O suspeito identificado pelas iniciais M.H.P., foi preso em operação conjunta entre Polícia Civil de Valentim Gentil e DIG de Votuporanga

publicado em 07/05/2025

A prisão preventiva foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga, após pedido do Ministério Público (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Valentim Gentil e a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga resultou na prisão preventiva de um homem suspeito de aplicar golpes milionários em financiamentos de imóveis de alto padrão. A prisão ocorreu nesta terça-feira (6), na cidade de Mirassol.

O suspeito identificado pelas iniciais M.H.P., apresentava-se às vítimas como empreiteiro e proprietário da empresa “MH Constrói”. Empresa que segundo as investigações era, na verdade, uma fachada — formalmente registrada para a comercialização de tintas e materiais de pintura, e sem qualquer vínculo com o setor de construção civil.

De acordo com as investigações, o golpe consistia na assinatura de falsos contratos de empreitada para a construção de imóveis de luxo, onde o criminoso exigia pagamentos iniciais em dinheiro e veículos como forma de entrada para supostos financiamentos. Em seguida, revendia os veículos por valores abaixo do mercado para obter liquidez, desaparecendo logo depois sem cumprir o contrato firmado com as vítimas.

Para conferir aparência de legalidade ao esquema, o suspeito utilizava a razão social da empresa de fachada, promovendo anúncios com o logotipo da “MH Constrói” em grupos de redes sociais. O primeiro contato com as vítimas era geralmente feito por meio de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp.

A prisão preventiva foi decretada pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga, após pedido do Ministério Público. M.H.P. possui um histórico criminal relevante, com ocorrências semelhantes registradas em diversas cidades do estado de São Paulo, o que reforça a suspeita de que ele vinha atuando de forma sistemática no crime de estelionato.

A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas do esquema compareçam à delegacia mais próxima para registrar boletim de ocorrência e auxiliar no avanço das investigações.