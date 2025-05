A PM prendeu uma mulher que conduzia uma motocicleta com sinais de adulteração na rua Felício Gorayeb em Votuporanga

publicado em 20/05/2025

Diante das irregularidades, a mulher foi detida, e encaminhada à Central de Polícia Civil onde o delegado confirmou a prisão (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga, durante patrulhamento preventivo nesta segunda-feira (19) pela cidade, prendeu em flagrante uma mulher que conduzia uma motocicleta com sinais de adulteração. O fato foi registrado na rua Felício Gorayeb, na região central do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava uma fiscalização de rotina quando suspeitou de uma Honda CG 125 Titan KS, de cor prata. Ao consultar a placa do veículo, os policiais constataram que o licenciamento estava vencido desde 2014.

A situação chamou ainda mais atenção quando, durante a vistoria, foi identificado que o número do chassi estava parcialmente suprimido. Ao ser questionada, a condutora declarou que sabia que a motocicleta era de leilão e admitiu não possuir carteira de habilitação.

Diante das irregularidades, ela foi detida, teve seus direitos constitucionais lidos e foi encaminhada à Central de Polícia Civil onde o delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio para realização da perícia.