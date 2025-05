Ação mobilizou mais de 200 policiais federais, a Rota, COE, Gate e Gaeco em cidades como Américo de Campos, Tanabi, Mirassol e Rio Preto

publicado em 21/05/2025

As diligências ocorrem simultaneamente em diversos municípios da região de Votuporanga na manhã de ontem (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (21), a operação “ATELÍS”, com o objetivo de desarticular uma poderosa organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro que atuava na região de Votuporanga. A ação mobilizou mais de 200 policiais federais, a Rota, tropa de elite da Polícia Militar, o COE, o Gate e o Gaeco em cidades como Américo de Campos, Tanabi, Monte Aprazível, Mirassol, Rio Preto, Ipiguá e Pontes Lacerda-MT.

Ao todo, foram expedidos 40 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão preventiva, 16 mandados de prisão temporária, além de 54 ordens de bloqueio de bens e valores dos investigados. a Operação contou também com apoio das tropas de elite da corporação, como o COE, Gate, Canil e Rota, além do Gaeco.

De acordo com a PF, as investigações foram iniciadas em fevereiro de 2024 e revelaram a existência de uma organização criminosa altamente estruturada, que operava o transporte de grandes carregamentos de drogas por via terrestre. A droga era escondida em caminhões frigoríficos, disfarçada entre cargas lícitas, especialmente de carne.

De acordo com a PF, em quatro anos a quadrilha teria movimentado aproximadamente R$ 400 milhões, provenientes do tráfico de entorpecentes. Durante o curso da investigação, foram realizadas ações que resultaram na apreensão de 2.183 quilos de cocaína, 508 quilos de maconha, duas armas de fogo e na prisão de dez pessoas.

A fase ostensiva da operação, deflagrada agora, tinha como foco principal a prisão dos líderes e demais integrantes da organização criminosa, bem como o bloqueio e a apreensão de seus bens e recursos financeiros. Além das prisões, as forças policiais apreenderam armas de grosso calibre, incluindo um fuzil, e houve registro de duas resistências seguidas de morte durante confrontos com suspeitos armados.

A operação foi considerada de alta complexidade e risco, exigindo a atuação coordenada de diferentes unidades especializadas da segurança pública. Todos os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP. Os investigados responderão, conforme o grau de envolvimento, pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Ao todo foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto, quatro em Ipiguá e Tanabi, dois em Monte Aprazível e Pontes e Lacerda – MT, e um em Mirassol e Américo de campos.