O caso aconteceu na manhã de anteontem, por volta das 11h30, nas proximidades do Boulevard em Valentim Gentil

publicado em 08/05/2025

O acidente envolveu um Ford Fusion preto e uma motocicleta de entregas de água e deixou um motociclista ferido (Foto: Reprodução/ValentimNews)

Da redação

Um acidente de trânsito envolvendo um Ford/Fusion preto e uma motocicleta de entregas de água deixou um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira (7), por volta das 11h30. A colisão aconteceu nas proximidades do Boulevard de Valentim Gentil.

De acordo com informações apuradas no local, o Fusion seguia no sentido centro-bairro quando tentou desviar de um Ford/EcoSport que trafegava no sentido contrário. Durante a manobra, o condutor acabou colidindo frontalmente com a motocicleta, que vinha no sentido oposto.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado ao pronto socorro municipal para avaliação médica.

A frente do Fusion ficou bastante danificada, assim como a motocicleta, que rebocava uma carretinha carregada com galões de água. A força da colisão provocou o tombamento da carretinha, espalhando os galões pela via.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para garantir a segurança no local e permitir os trabalhos da Polícia Científica, que realizou perícia para apurar as circunstâncias do acidente.