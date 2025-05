Criminoso roubou até as cuecas da vítima; câmeras flagraram o bandido caminhando tranquilamente com os produtos furtados

publicado em 20/05/2025

Imagens de câmeras de segurança de vizinhos registraram o momento em que o suspeito, deixa o imóvel carregando malas (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Um morador do bairro Pacaembu divulgou nas redes sociais um vídeo onde relata a angústia de mais um crime cometido em Votuporanga. Douglas Alves saiu de casa para trabalhar e quando retornou encontrou sua casa toda revirada, sendo o autor do crime levou até as cuecas da vítima, literalmente.

O fato foi registrado na manhã de anteontem, mas ganhou destaque nas redes nas últimas horas. Imagens de câmeras de segurança de vizinhos registraram o momento em que o suspeito, ainda não identificado, deixa o imóvel carregando malas, nas quais estavam os objetos furtados.

Segundo Douglas, o criminoso pulou o muro da casa, arrombou uma janela e conseguiu acessar o interior da residência. Entre os itens levados estão notebooks, uma televisão, diversas peças de roupa, pares de calçados e outros pertences pessoais, deixando a vítima apenas com a roupa do corpo.

“Eu estou arrasado por isso, pois jamais pensei em passar por uma coisa dessas. Para mim foi um choque ver a tranquilidade que esse cara fez isso, ele ficou na minha casa por mais de uma hora, ele chegou as 8h e sai de dentro da minha casa 9h35. Estou em estado de choque”, disse Douglas.