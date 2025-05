O caso aconteceu na rua Guido Parminonde, no bairro Eldorado, em Jales

publicado em 05/05/2025

Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontradas mais três porções do entorpecente, todas embaladas e prontas para venda (Foto: Reprodução)

Da redação

Uma denúncia anônima resultou na prisão em flagrante de M.A.N.M., de 24 anos, acusado de tráfico de drogas no bairro Eldorado, em Jales. A ação foi realizada pela Polícia Militar, com apoio de equipes do 16º BPM-I e da 2ª Companhia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada via 190, com a informação de que um indivíduo, com as características físicas do acusado, estaria comercializando entorpecentes em frente ao conhecido “Bar do Dólar”, localizado na rua Guido Parminonde.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram três indivíduos. No momento em que percebeu a aproximação da viatura, o suspeito descartou um objeto próximo aos pés de uma das pessoas presentes, identificada como V.C.C.N. Após verificação, os policiais constataram que o item descartado era uma porção de substância semelhante à cocaína.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontradas mais três porções da mesma droga na carteira do traficante todas embaladas e prontas para venda, além de uma quantia em dinheiro. Em uma revista superficial os agentes localizaram com os outros abordados uma porção idêntica escondida no fundo de um copo de cerveja, sugerindo possível relação com a atividade ilícita.

Diante dos fatos, o traficante recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. Os três envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado Dr. Victor Z. Ramazzotti ratificou a prisão pela prática de tráfico de drogas. O acusado permaneceu detido e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.