A vítima do roubo, uma idosa, sofreu ferimentos durante o crime, o que agravou a acusação e a situação do criminoso com a Justiça

publicado em 20/05/2025

O criminoso recebeu voz de prisão pelos crimes de roubo, invasão de domicílio e dano ao patrimônio em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (19), na zona Norte de Votuporanga, suspeito de ter cometido um roubo contra uma idosa no último dia 15. A prisão ocorreu por volta das 11h30, durante patrulhamento de rotina.

Segundo informações da PM, os policiais avistaram um indivíduo com características semelhantes às relatadas pela vítima e testemunhas na ocasião do crime. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, invadindo uma residência próxima e subindo no telhado na tentativa de escapar. Contudo, a estrutura não suportou o peso e cedeu, fazendo com que ele caísse dentro do imóvel.

Durante a queda, o suspeito atingiu um dos moradores, que ficou ferido. Ainda no interior da casa, o homem ameaçou o morador, ordenando que não chamasse por socorro, alegando que estava sendo perseguido pela polícia. Apesar da tentativa de intimidação, uma moradora conseguiu acionar o portão eletrônico da garagem, permitindo a entrada da equipe policial. Os policiais rapidamente realizaram a abordagem e imobilizaram o suspeito.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas o homem acabou confessando sua participação no roubo à idosa. Ele também revelou que havia deixado o sistema prisional recentemente, no início deste mês.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelos crimes de roubo, invasão de domicílio e dano ao patrimônio. O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Civil onde foi qualificado e permaneceu detido, à disposição da Justiça.