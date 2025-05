A ocorrência aconteceu na rua Doutor Cenobelino de Barros Serra, em frente à sede da Prefeitura Municipal, localizada na região central

publicado em 20/05/2025

A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (20), na cidade de Cardoso. A ocorrência aconteceu na rua Doutor Cenobelino de Barros Serra, em frente à sede da Prefeitura Municipal, localizada na região central do município.

Segundo informações apuradas pela equipe do A Cidade, a condutora de um Ford/Fiesta, identificada como Maria Elisabete Barbosa, de 66 anos, sofreu um mal súbito, que ela classificou como “apagão” enquanto dirigia e acabou perdendo o controle da direção, colidindo com um Volkswagen/Gol que estava estacionado em frente ao prédio da administração municipal.

Com o impacto da colisão, Maria Elisabete, que atua como conselheira tutelar no município, sofreu escoriações leves no rosto e um ferimento no nariz. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram rapidamente acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Cardoso para avaliação médica detalhada.