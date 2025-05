A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Ponta Porã e Sergipe, envolvendo dois veículos de passeio

publicado em 19/05/2025

Apesar da força da colisão, não houve registro de feridos e os prejuízos foram apenas materiais para ambos os motoristas (Fotos: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Vila Paes, em Votuporanga. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Ponta Porã e Sergipe, envolvendo dois veículos de passeio.

Segundo informações apuradas pela equipe do A Cidade, um Fiat/Uno trafegava pela rua Ponta Porã quando o motorista não teria respeitado a sinalização de “pare” no cruzamento e acabou atingindo um Renault/Sandero, que seguia pela rua Sergipe.

Com o impacto da batida, o Sandero rodou na pista e colidiu contra a fachada de um estabelecimento comercial localizado na esquina. A condutora do Renault/Sandero ficou bastante assustada, mas não sofreu ferimentos. O motorista do Fiat/Uno, um idoso, também não se feriu e estava consciente no local.