publicado em 19/05/2025

O caminhão saiu da pista e acabou tombando no acostamento da rodovia Péricles Bellini, na manhã de ontem (Foto: A Cidade)

Um caminhão tombou na manhã desta segunda-feira (19), às margens da rodovia Péricles Bellini (SP-461), no trecho entre Votuporanga e Nhandeara. O fato ocorreu nas proximidades do trevo de acesso ao Aeroporto Estadual.

De acordo com as informações apuradas pelo A Cidade, o acidente ocorreu quando o motorista, de 43 anos, perdeu o controle do veículo ao realizar a rotatória. O caminhão saiu da pista e acabou tombando no acostamento.

Apesar do susto, o condutor sofreu apenas escoriações leves no braço esquerdo e recusou atendimento médico, permanecendo consciente no local.

Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), foram acionadas para sinalizar a via e coordenar o tráfego. Uma faixa da pista precisou ser temporariamente interditada para a remoção do caminhão, o que causou lentidão no trânsito durante a manhã.