O ataque ocorreu na entrada da unidade escolar, causando pânico entre os presentes

publicado em 20/05/2025

Após o esfaqueamento, o autor da agressão tentou fugir, mas foi rapidamente localizado e apreendido por equipes da Polícia Militar (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

Um adolescente de 16 anos foi assassinado com um golpe de faca na noite desta segunda-feira (19), em frente a uma escola no distrito de Engenheiro Schmitt, em São José do Rio Preto. O suspeito do crime é outro adolescente, de apenas 13 anos, segundo informações da Polícia Militar.

A vítima foi atingida no abdômen e não resistiu aos ferimentos. O ataque ocorreu na entrada da unidade escolar, causando pânico entre os presentes. Testemunhas afirmaram que, após o esfaqueamento, o autor da agressão tentou fugir, mas foi rapidamente localizado e apreendido por equipes da Polícia Militar.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Civil de Rio Preto, onde o caso foi formalmente registrado. As primeiras informações apontam que a motivação do crime seria de natureza passional, embora detalhes mais específicos não tenham sido divulgados pelas autoridades, em razão da idade dos envolvidos.