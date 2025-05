O acidente resultou na morte de Fabio Antônio, barraqueiro que seguia para trabalhar na tradicional festa de Fernandópolis

publicado em 20/05/2025

O homem perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica na Marginal Luiz Brambati (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da redação

Na manhã desta segunda-feira (19), um acidente de trânsito foi registrado no bairro Boa Vista em Fernandópolis. O fato resultou na morte de Fabio Antônio, barraqueiro que seguia para trabalhar na tradicional Expô de Fernandópolis.

Fábio, natural de Aparecida de Goiânia-GO, conduzia seu veículo rumo ao evento quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica, na Marginal Luiz Brambati, no bairro Boa Vista.

Socorrido por equipes de emergência, ele foi encaminhado à Santa Casa de Fernandópolis em estado grave, mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da noite. O veículo permaneceu no local do acidente por várias horas, com objetos pessoais ainda em seu interior. Somente na manhã de ontem o automóvel foi removido.