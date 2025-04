A Polícia Militar de Votuporanga prendeu ontem um homem acusado de violência doméstica na cidade

publicado em 15/04/2025

Diante dos fatos os policiais conduziram o casal à Central de Polícia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a prisão do suspeito (Foto: Reprodução)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu nesta segunda-feira (14), um homem acusado de violência doméstica na cidade. O acusado estava sob efeito de drogas e além de agredir, teria ameaçado sua esposa de morte.

Conforme a ocorrência, a PM foi acionada via 190, para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou a vítima sentada na calçada em frente à residência, aparentando escoriações leves e arranhões na região abaixo do pescoço. Próximo a ela estava o agressor, em visível estado de alteração emocional, aparentando estar sob efeitos de drogas.

No local, os policiais constataram que diversas garrafas de vidro estavam quebradas e espalhadas pela rua. De acordo com o relato da vítima, o agressor havia chegado em casa embriagado e sob efeito de cocaína, quebrando garrafas no meio da rua, a agrediu utilizando o gargalo de uma delas, além de ameaça-la de morte.

Diante da gravidade da situação, os policiais solicitaram apoio, contiveram o suspeito, oportunidade em que deram voz de prisão em flagrante e conduziram o casal à Central de Polícia Civil. O delegado de plantão ratificou a prisão, e o homem permaneceu detido à disposição da Justiça.