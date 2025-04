Preso é acusado de estar envolvido no atentado a tiros contra um homem conhecido como ‘Ricardinho’, em janeiro de 2022

publicado em 15/04/2025

Após um trabalho minucioso de investigação, a DIG realizou a prisão de E.D.F., o último foragido da ‘Guerra do Tráfico’ (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de prendeu, na manhã desta terça-feira (15), um dos últimos atiradores ainda foragidos da chamada “Guerra do Tráfico”, que resultou na morte de pelo menos uma dezena de pessoas entre 2020 e 2022 na cidade. O acusado, identificado pelas iniciais E.D.F., de 34 anos, é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida em janeiro de 2022.

O crime aconteceu no bairro Vila Marin, quando a vítima, R.P.R., conhecido como “Ricardinho”, foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo ao chegar em sua residência. Na ocasião, mais de 20 tiros foram efetuados com uma pistola calibre 9mm.

Um dos projéteis atingiu o peito da vítima, que foi socorrida em estado grave e felizmente sobreviveu após atendimento médico. As investigações conduzidas pela DIG apontaram que o crime está diretamente relacionado à disputa territorial entre facções criminosas das zonas Norte e Sul de Votuporanga, motivada pelo controle do tráfico de drogas.

No curso das investigações, quatro indivíduos foram identificados como autores do crime. Um deles já havia sido morto em decorrência da chamada “Guerra do Tráfico”. O inquérito policial foi concluído com pedido de prisão preventiva contra três investigados, o qual foi deferido pelo Poder Judiciário.

Um dos alvos já se encontrava preso, e outro havia sido capturado anteriormente pela DIG na cidade de Birigui. Restava foragido apenas E.D.F., residente na zona Sul de Votuporanga.

Após um trabalho minucioso de inteligência e investigação, a DIG localizou o esconderijo do foragido em uma residência em Campo Limpo Paulista, na região de Jundiaí. Na manhã de ontem foi deflagrada uma operação policial para cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão no endereço indicado.