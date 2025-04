O delegado de plantão determinou a apreensão da motocicleta para perícia, mas decidiu liberar o condutor

publicado em 28/04/2025

Foi verificado que a numeração do chassi havia sido raspada de maneira aleatória, indicando possível adulteração (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com a numeração do chassi suprimida durante patrulhamento de rotina em Votuporanga. O fato foi registrado durante o final de semana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial avistou uma motocicleta, circulando pela cidade em atitude suspeita. Durante consulta no sistema, os policiais constataram que não havia registro do veículo, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal realizada no condutor, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante a vistoria da motocicleta, foi verificado que a numeração do chassi havia sido raspada de maneira aleatória, indicando possível adulteração. Além disso, foi constatado que o condutor não possuía habilitação para conduzir a motocicleta.