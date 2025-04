Ataques de abelhas causam duas mortes num período de uma semana na região

publicado em 11/04/2025

Valter Batochi, de 68 anos, morreu após ser atacado por um enxame de abelhas em Mirandópolis (Foto: Ilustrativa)

Da redação

Ataques de abelhas causam duas mortes num período de uma semana na região. A segunda vítima, foi um idoso de nome Valter Batochi, de 68 anos. Ele era oficial operacional na Penitenciária 1 de Mirandópolis.

Valter Batochi estava conduzindo um trator para roçar o mato na área externa da unidade, na parte onde funciona o regime semiaberto, quando foi atacado por um enxame de abelhas. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual de Mirandópolis, mas não resistiu.

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) emitiu uma nota lamentando a morte: “A Polícia Penal se solidariza com a dor de colegas e familiares do funcionário”. O corpo de Valter foi sepultado anteontem no Cemitério Municipal de Mirandópolis.

O caso chama atenção pois essa é a segunda morte provocada por abelhas na região em poucos dias. Como noticiado pelo A Cidade, aconteceu um acidente parecido em Andradina. Daniela Pereira da Silva, de 41 anos, estava sentada na calçada, perto de uma área de mata no Jardim Europa, quando ela foi surpreendida por um enxame de abelhas.