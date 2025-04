Durante a madrugada de ontem, um grave acidente foi registrado na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do município de Tanabi

publicado em 09/04/2025

Os veículos envolvidos no acidente ficaram destruídos, demonstrando o impacto do acidente na Euclides da Cunha (Foto: Divulgação)

Da redação

Durante a madrugada desta quarta-feira (9), um grave acidente foi registrado na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do município de Tanabi. O acidente deixou dois advogados de Fernandópolis feridos.

As vítimas identificadas como Ricardo Franco de Almeida e Felipe Melo, retornavam de uma audiência realizada em São Paulo, quando o veículo em que estavam colidiu com uma vaca que havia invadido a pista. O animal já havia sido atingido anteriormente por um Fiat Uno, sendo arremessado contra o carro ocupado pelos advogados, que vinha logo atrás.

O impacto foi violento e destruiu completamente a parte frontal do veículo. O acidente envolveu ao menos dois veículos e resultou em três vítimas. O motorista do Fiat/Uno também sofreu ferimentos.

Ricardo Franco sofreu escoriações e contusões leves, enquanto Felipe Melo teve lesões mais graves e inspirou cuidados médicos adicionais. Ambos foram socorridos e encaminhados inicialmente ao Hospital de Tanabi, onde receberam os primeiros atendimentos. Em seguida, foram transferidos para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.