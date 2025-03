Fato foi registrado na escola Orozimbo Furtado Filho, no distrito de Simonsen; acusado teria passado a mão nas partes íntimas de crianças

publicado em 13/03/2025

O professor foi acusado por pais de passar a mão em partes íntimas das crianças e foi conduzido pela PM à delegacia (Foto: Redes sociais/Débora Romani)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga deteve na manhã desta quinta-feira (13) um professor suspeito de assediar sexualmente duas alunas, entre 9 e 10 anos de idade. O fato foi registrado no CEM (Centro de Educação Municipal) Orozimbo Furtado Filho, no distrito de Simonsen.

Conforme apurado preliminarmente, o educador, identificado pelas iniciais A.B.J. foi acusado por pais de passar a mão em partes íntimas das crianças, além de ter supostamente exibido um filme que apresentava cenas de nudez em sala de aula. O relato foi feito no colégio e diante das circunstâncias a Polícia Militar foi acionada.

Após ouvir as partes, os policiais conduziram o professor à Central de Polícia Civil, como suspeito, para prestar esclarecimentos, onde negou a prática de tais atos. Os responsáveis pelas garotas também compareceram na delegacia para o registro da ocorrência.

Em nota, a secretaria municipal da Educação de Votuporanga informou que tomou conhecimento de uma denúncia envolvendo um professor da rede pública e que todas as providências necessárias para a apuração dos fatos estão sendo adotadas com responsabilidade e celeridade.