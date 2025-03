Acusado estava preso por tráfico de drogas e agora voltou para a cadeia com a acusação também de estupro de vulnerável

publicado em 18/03/2025

O criminoso, que estava preso por tráfico de drogas, ao voltar para casa tentou abusar sexualmente da enteada de apenas 13 anos (Foto: Divulgação)

Da redaçãoUm dos 1.077 presos beneficiados pela “saidinha temporária” do mês de março voltou para a cadeia mais cedo após ser acusado de estupro de vulnerável em Votuporanga. O criminoso, que estava preso por tráfico de drogas, ao voltar para casa tentou abusar sexualmente da enteada de apenas 13 anos de idade.O fato ocorreu neste final de semana. Conforme a ocorrência, a adolescente estava em casa cuidando do irmão mais novo, que possui necessidades especiais, quando o padrasto, identificado pelas iniciais C.M.S.J, de 39 anos, chegou em casa e passou as mãos em suas pernas e nádegas.A garota, no entanto, conseguiu sair correndo e se trancou no banheiro. Ela ligou para seu pai, que imediatamente acionou a Polícia Militar. Após colherem informações no local, os policiais localizaram o veículo GM/Astra utilizado pelo acusado para fugir.Com o apoio de outras viaturas foi realizado o cerco e captura do criminoso, que chegou a resistir à abordagem, mas foi contido pelos policiais, algemado e preso em flagrante. Ele foi conduzido à Central de Polícia Civil, onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça.