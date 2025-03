Criminosos chegaram a invadir a agência, mas desistiram quando o alarme disparou e perceberam a aproximação dos policiais

publicado em 18/03/2025

Criminosos chegaram a invadir a agência, mas desistiram quando o alarme disparou e perceberam a aproximação dos policiais (Foto: Reprodução)

Da redaçãoA Polícia Militar de Valentim Gentil frustrou, na madrugada de anteontem, uma tentativa de arrombamento ao cofre do Banco do Brasil da avenida Vitório Cavalim, no centro de Valentim Gentil. Criminosos chegaram a invadir a agência, mas desistiram do crime quando o alarme disparou e perceberam a aproximação dos policiais.Conforme apurado, pelo menos dois bandidos teriam utilizado ferramentas para invadir a agência bancária pelos fundos do prédio, na tentativa de arrombar o cofre. A ação ocorreu por volta das 2h, mas ao entrarem no local, o alarme disparou e unidades da Polícia Militar foram imediatamente enviadas ao local.A princípio, a preocupação era de que pudesse se tratar de uma quadrilha especializada em assalto a bancos, em uma nova ação conhecida como “novo cangaço”, onde se usa explosivos e armas de grosso calibre. Por isso, foi direcionado todo um aparato policial, seguindo os protocolos para esse tipo de crime, mas ao perceberam a aproximação da polícia, os bandidos fugiram.Após fazerem a varredura pelo local, os policiais realizaram diligências em busca dos suspeitos, mas, até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada e a Polícia Civil agora irá investigar o caso para identificar e prender os ladrões.