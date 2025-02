Crime ocorreu no último final de semana e ganhou repercussão ao ser divulgado na tribuna da Câmara; um criminoso foi preso

publicado em 19/02/2025

Ladrões furtaram mais de R$ 100 mil em cabos e fios elétricos das já demoradas obras do novo Paço Municipal de Votuporanga (Foto: Reprodução)

Da redaçãoAs obras do novo Paço Municipal de Votuporanga, que já se arrastam a nove anos, devem ficar ainda mais atrasadas após a ação de ladrões no último final de semana. Criminosos invadiram o local, arrombaram portas e outras estruturas para furtarem fios da instalação elétrica do local, o que gerou um prejuízo de mais de R$ 100 mil.O caso foi revelado durante a sessão da Câmara Municipal de anteontem, pelo líder de Governo, Sargento Marcos Moreno (PL). Segundo ele, um dos bandidos envolvidos na ação chegou a ser preso, mas foi liberado posteriormente para responder ao crime em liberdade.“O novo Paço Municipal foi invadido por meliantes, por pessoas desqualificadas, ou seja, ladrões. Foi tudo arrombado e os fios de cobre das instalações que já estavam prontas para o início das atividades no local foram arrancados e furtados”, disse o vereador.Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso segue em investigação para identificar e responsabilizar os demais criminosos envolvidos no ato. A Prefeitura, por sua vez, deve abrir uma nova licitação para adquirir e repor os cabos furtados.Como já mencionado, as obras do novo Paço Municipal patinam há anos. Antes da gestão de Jorge Seba foram mais de seis anos de entraves e trocas de empresas, sem que a estrutura ganhasse a real forma.Em 2022, porém, o prefeito contratou uma nova empresa para executar parcialmente os trabalhos e, a princípio, os trabalhos caminharam bem, inclusive com o local ganhando a “cara” de uma sede administrativa. Do final de 2023 para cá, no entanto, as obras voltaram a andar em marcha lenta, o que a transformou em um alvo fácil para vândalos e criminosos, como no caso de agora.