publicado em 07/01/2025

Bandidos fazem 8 reféns e tentam assaltar agência do Itaú em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA agência do banco Itaú localizada na rua Amazonas, no centro de Votuporanga, foi alvo de uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (7). Bandidos invadiram o local e fizeram reféns.A reportagem do jornalacompanhou todos os acontecimentos de perto e, após a resolução, conversou com o tenente Lessandro, que deu detalhes do caso: “Graças a Deus, a ocorrência foi de bastante produtiva para a Polícia Militar e para a população, porque vidas foram preservadas, os infratores foram presos e ninguém ficou ferido”.Os dois infratores pegos já são conhecidos da polícia, por crimes como furto e tráfico de drogas. Um dos bandidos é menor de idade e o outro mora no bairro Matarazzo. “Eles tinham algumas informações de que hoje é o dia de pagamento, então tinha bastante dinheiro no cofre, então eles tentaram identificar quem era gerente, mas eles confundiram e pegaram uma funcionária, mas na hora viram que não era a gerente, portanto ela não tinha a senha para abrir o cofre”, explicou.Os infratores renderam a funcionária quando ela foi fazer uma compra em uma loja perto da agência, então os funcionários do estabelecimento comercial acionaram a polícia.No total, eles fizeram oito reféns: o segurança, três funcionários e mais quatro pessoas que utilizavam os caixas eletrônicos. Os bandidos tinham uma arma de fogo e ficaram com mais uma que pegaram do segurança.