Capivara invadiu o jardim de uma casa na rua Alvin Algarve, na zona Sul da cidade; bombeiros fizeram a captura do animal

publicado em 18/01/2025

Capivara invadiu o jardim de uma casa na rua Alvin Algarve, na zona Sul da cidade (Foto: Arquivo pessoal)

Da redaçãoO Corpo de Bombeiros de Votuporanga capturou anteontem uma capivara que invadiu o quintal de uma casa na rua Alvin Algarve, na zona Sul da cidade. O animal aparentava estar bastante assustado e estava com feridas no focinho.A capivara foi encontrada no jardim da moradora Cleuza Nunes, que acionou os bombeiros para que fizessem o resgate. Com o auxílio de uma gaiola, eles capturaram o animal e depois o levaram para o seu habitat natural.“Quero aqui parabenizar o pessoal do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, que foi muito gentil e fez um belo trabalho, desde o atendimento até a captura”, disse a moradora.