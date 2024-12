Um homem de 34 anos foi vítima de esfaqueamento na manhã desta segunda-feira (9)

publicado em 09/12/2024

Na manhã desta segunda-feira (9), Jhones de Souza Araújo, de 34 anos, foi vítima de um crime em Votuporanga. Ele foi esfaqueado no bairro Sonho Meu, localizado na zona Sul da cidade, e socorrido por um homem, mas não resistiu aos ferimentos. Este foi o segundo homicídio por esfaqueamento em cinco dias no município.De acordo com informações preliminares, o homem foi levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde deu entrada às 7h22, apresentando ferimentos provocados por arma branca. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e morreu às 8h57.A ex-esposa de Jhones compareceu à Santa Casa para realizar o reconhecimento do corpo. Ela teria afirmado que o casal estava separado há cerca de um mês e disse desconhecer possíveis autores ou motivos para o crime.A Polícia Civil de Votuporanga já abriu uma investigação para identificar os responsáveis pelo homicídio e esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o ataque. Testemunhas estão sendo procuradas e as autoridades devem utilizar imagens de câmeras de segurança da região como parte das investigações.A população é orientada a entrar em contato com a polícia caso tenha informações que possam ajudar na resolução do caso.