publicado em 11/12/2024

O criminoso agrediu e ameaçou a esposa, depois foi dormir ao lado de facas e porções de drogas, mas foi acordado e preso (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um homem por violência doméstica. O criminoso agrediu e ameaçou a esposa, depois foi dormir tranquilamente ao lado de facas e porções de drogas, mas foi acordado e detido pelos policiais.

Conforme a ocorrência, a equipe policial foi solicitada para atender a um caso de violência doméstica. Ao chegarem no endereço apresentado, foi feito contato com a solicitante, a qual relatou que ela e seu marido teriam brigado, sendo agredida, ameaça de morte e ofendida com palavras de baixo calão.

A vítima disse ainda aos policiais que o agressor estaria dentro da residência. Em revista pela casa, os militares encontraram o agressor deitado em um colchão, ao lado de duas facas de cozinha, uma porção e um cigarro de maconha.