publicado em 02/04/2025

Delegado Seccional de Fernandópolis detalha desdobramentos da operação “Governança Digital” (Foto: Divulgação)

Da redação

A Delegacia Seccional de Polícia Civil de Fernandópolis comandou uma operação que resultou na prisão de duas pessoas envolvidas em um grupo criminoso especializado em destruir reputações, disseminar fake news e discursos de ódio, além de chantagear empresários, inclusive na região.

Em entrevista, o Delegado Seccional de Fernandópolis, Everson Contelli, deu detalhes sobre a investigação e os desdobramentos do caso.

“As investigações começaram quando um grupo de empresários veio até a delegacia relatar que estavam sendo vítimas de extorsão por um grupo criminoso. Era um grupo que se escondia por meio da tecnologia e compartilhava informações falsas. Vale ressaltar que todas as pessoas que eventualmente estimularam essas falsas notícias também podem ser responsabilizadas. Oficialmente, existem cinco vítimas desse grupo, cinco que vieram até a delegacia e registraram o boletim de ocorrência, mas há outras vítimas que ainda não formalizaram a denúncia. A operação contou com o bloqueio do grupo e de todas as redes sociais dessas pessoas. A investigação segue para localizar mais vítimas e, consequentemente, mais suspeitos de cometer esses crimes” — afirmou o delegado Everson Contelli.