Um homem identificado como Diego da Silva, de 37 anos, foi brutalmente assassinado em Santa Fé do Sul

publicado em 02/04/2025

Os três suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. O caso foi registrado como homicídio qualificado (Foto: Divulgação)

Um homem identificado como Diego da Silva, de 37 anos, foi brutalmente assassinado em Santa Fé do Sul. Entre os suspeitos estão a ex-namorada da vítima e mais dois comparsas sendo eles o atual namorado e o próprio filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro Vila União. No local, vizinhos informaram aos agentes que uma briga violenta havia acontecido em uma residência e que os envolvidos fugiram para uma área de mata.

Os policiais iniciaram buscas e localizaram o trio suspeito, que confessou o assassinato. A ex-namorada de Diego relatou que, além das agressões com os objetos, ela também teria chutado e golpeado a vítima antes de ocultar o corpo.

Em depoimento à polícia, a mulher afirmou que teve um relacionamento com Diego entre outubro e novembro de 2024. Após o término, segundo ela, ele passou a persegui-la e ameaçá-la.

Em novembro, ela solicitou uma medida protetiva contra o ex-companheiro e, no mês seguinte, alegou ter sido mantida em cárcere privado por uma semana em uma casa no município de Jales.

Na noite do crime, a suspeita contou que viu Diego a observando pelo quintal do vizinho e, com medo, chamou seu atual namorado e o filho para irem até sua casa. Os dois homens teriam confrontado a vítima, e a situação rapidamente evoluiu para uma briga.

A mulher então pediu ajuda para colocar Diego no porta-malas de um carro. Durante o trajeto, segundo o depoimento dela, ela usou o cinto da bermuda da vítima para enforcá-lo. O grupo seguiu até a área de mata, onde Diego foi morto a golpes de chave de roda e macaco hidráulico.