publicado em 02/04/2025

Imagens de seguranças flagraram o momento em que o suspeito aborda a adolescente de 15 anos e tenta estupra-la (Foto: Divulgação)

Da redação

Na manhã desta terça-feira (1), foi preso pela Polícia Militar de Santa Fé do Sul, o suspeito de ter cometido uma tentativa de estupro contra uma adolescente de 15 anos na cidade de Jales. O caso ocorreu na última segunda-feira (31).

De acordo com as informações, a vítima relatou à Polícia que caminhava pela rua Professor Rubião Meira, em Jales, quando foi abordada por um homem, magro, alto e moreno que afirmou para a vítima estar armado. Sob ameaça ele obrigou a jovem a acompanha-lo até as proximidades da linha do trem, onde tentou cometer o abuso sexual.

A adolescente, no entanto, conseguiu de desvencilhar e fugiu, buscando ajuda em uma lanchonete próxima, e depois acionou a Polícia Militar. A vítima recebeu atendimento na UPA de Jales e o Conselho Tutelar e os pais da menor, foram imediatamente comunicados.

Desde então, a Polícia Militar vinha realizando diligências intensas e buscando imagens de câmeras de segurança para identificar o autor. A prisão do suspeito aconteceu na manhã do dia seguinte, em Santa Fé do Sul, após trabalho conjunto de inteligência e patrulhamento da Polícia Militar.