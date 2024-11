O bandido invadiu a casa da vítima, a agrediu, amarrou e amordaçou para roubar R$ 5 mil em dinheiro, joias e um celular

publicado em 21/11/2024

Ladrão foi preso em Itaquera, São Paulo, e na casa dele foram localizadas as roupas usadas no assalto, e o celular roubado (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG, prendeu ontem o ladrão que assaltou, agrediu, amarrou e amordaçou uma idosa, de 71 anos durante um assalto no município no último dia 8. O criminoso, identificado pelas iniciais R.S.J. é morador de São Paulo, capital, e foi preso no bairro de Itaquera pelos policiais votuporanguenses.

Conforme os registros policiais, no dia do crime o bandido invadiu a casa da idosa e anunciou o assalto. O roubo durou aproximadamente uma hora e meia, sendo que durante todo esse período o criminoso manteve a idosa amarrada e amordaçada em seu quarto, agredindo-a enquanto exigia dinheiro. Da residência, foram levados R$ 5 mil em espécie, joias de ouro e um telefone celular.

Logo após o registro do caso foram iniciadas as investigações pela DIG. As apurações conduzidas pela delegacia especializada mostraram que o suspeito chegou a Votuporanga de ônibus no mesmo dia do crime, fugindo logo em seguida.

Em continuidade com as diligências, os policiais civis identificaram dois endereços vinculados ao suspeito no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo. Com base nos indícios coletados, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, os quais foram deferidos.

Na manhã de ontem, investigadores da DIG, policiais da Seccional de Votuporanga e do CERCO da 7ª Seccional Itaquera cumpriram as ordens judiciais na capital paulista. Durante as buscas, além da prisão do suspeito, foi recuperado o celular roubado, que estava em posse de R.L.S.S., 26 anos, irmão do investigado.