publicado em 14/11/2024

Policiais militares de Votuporanga recuperaram a bicicleta furtada e prenderam um homem por receptação (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu nesta terça-feira (12), um homem acusado de receptação de uma bicicleta furtada de uma loja no centro da cidade. O acusado foi flagrado andando tranquilamente com a “bike” pelas ruas do bairro São João, zona Sul do município.

De acordo com a ocorrência, durante patrulhamento preventivo, a equipe policial se deparou com um indivíduo em poder de uma bicicleta aro 29, marca Cannondale, na cor amarela, sendo de conhecimento das equipes que no mês de julho uma bicicleta com as mesmas características havia sido furtada de uma loja na central da cidade.

O indivíduo, então, foi abordado e questionado a respeito da bicicleta, onde admitiu que havia comprado de um indivíduo desconhecido a aproximadamente dois meses pagando a quantia de R$500,00.