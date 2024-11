A Polícia Militar de Votuporanga prendeu netsa quarta-feira (20), um homem por posse ilegal de arma de fogo no bairro Matarazzo, zona Sul do município

publicado em 22/11/2024

Com o acusado os policiais encontraram uma pistola 9mm municiada com oito cartuchos intactos; ele foi preso em flagrante (Foto: Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu netsa quarta-feira (20), um homem por posse ilegal de arma de fogo no bairro Matarazzo, zona Sul do município. O acusado estava com uma pistola calibre 9mm carregada, quando foi abordado pelos policiais.

Conforme a ocorrência, durante patrulhamento preventivo pela Avenida Francisco Bueno Baeza, a equipe policial se deparou com o veículo Ford F250, placas de General Salgado, com dois indivíduos em seu interior. Realizada abordagem para fiscalização de trânsito, foi localizado no interior do veículo, em baixo do banco do condutor, uma pistola Taurus calibre 9mm juntamente com oito munições intactas de uso restrito.