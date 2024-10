Criminosos foram pegos em flagrante pela Polícia Militar enquanto saiam do bairro Matarazzo levando meio tijolo de cocaína

publicado em 25/10/2024

Traficantes de Fernandópolis são presos após comprarem R$ 13 mil de drogas em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, na noite desta quarta-feira (23), dois traficantes de Fernandópolis que vieram ao município com a intenção de adquirir drogas para revenda em sua cidade de origem. Com eles, os militares apreenderam meio tijolo de cocaína, avaliado em mais de R$ 13 mil.A prisão ocorreu no bairro Matarazzo, zona Sul de Votuporanga. Conforme os registros policiais, os PMs faziam patrulhamento pela região, quando visualizaram um veículo Fiat/Mobi, de cor branca, com os vidros totalmente insufilmados o que chamou a atenção, sendo que após pesquisa da placa, ficou constatado que o carro era da cidade de Fernandópolis.Os policiais também já tinham informações de que moradores de Fernandópolis estariam comprando drogas em Votuporanga e a rota de saída era pelo local onde o veículo estava. Diante das suspeitas, os militares decidiram fazer a abordagem.Durante a abordagem o carro foi vistoriado e, no assoalho do lado do passageiro, foi encontrado meio tijolo de cocaína, a carteira do passageiro e uma porção fracionada de cocaína. Ao serem questionados, tanto o motorista quanto o passageiro deram versões confusas e contraditórias.Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Votuporanga, onde foram apreendidos o veículo, a droga e aparelho celular dos suspeitos. Os dois traficantes permaneceram presos, à disposição da Justiça. A droga apreendida, após fracionada para venda, renderia aproximadamente 780 porções com um valor estimado de R$13 mil.