publicado em 03/10/2024

Terceiro acusado de envolvimento em golpe contra idosos de Votuporanga foi preso pela DIG na capital paulista Foto: Divulgação

Da redaçãoA Polícia Civil DE Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu na quarta-feira, (2), pela manhã, em São Paulo, mais um homem suspeito de integrar a quadrilha que aplicava golpes contra idosos em agências bancárias do município. Criminoso atuava com os dois outros golpistas que foram presos dentro da agência do Banco do Brasil da rua Amazonas, no final do mês passado.A. A. S., de 63 anos, foi preso em sua residência, localizada, na Cidade Ademar, na capital paulista, por envolvimento no conhecido golpe “posso ajudar”, que tem como alvo principal vítimas idosas em caixas eletrônicos. Ele já era investigado por praticar esse tipo de crime há muitos anos, sendo reconhecido por envolvimento em fraudes bancárias semelhantes em diversas ocasiões.Em Votuporanga, ele foi identificado em pelo menos dois golpes realizados na mesma agência do Banco do Brasil. No dia 21 de setembro de 2024, outros dois comparsas foram presos em flagrante pelos policiais civis da DIG, logo após praticarem o golpe em uma agência de Votuporanga.Todos são residentes em São Paulo e durante os finais de semana viajavam para o interior do estado com o intuito de aplicar golpes em agências bancárias. Na operação de ontem, foram cumpridos dois mandados de prisão em desfavor do investigado, sendo um mandado de prisão preventiva da Comarca de Votuporanga, resultado da investigação da DIG e um mandado de prisão condenatório da Comarca de Ribeirão Preto.O preso foi encaminhado ao 43º DP - Cidade Ademar, em São Paulo - SP, para realização dos trabalhos de Polícia Judiciária, ficando à disposição da Justiça.