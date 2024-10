Ladrão foi preso em flagrante após sair de um supermercado no centro de Votuporanga com diversos produtos furtados

publicado em 29/10/2024

PM prende ladrão após furto em supermercado no centro de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Polícia Militar de Votuporanga prendeu, neste final de semana, um ladrão em flagrante após ele ser pego com produtos que havia acabado de furtar de um supermercado no centro da cidade. A prisão ocorreu no abordado no cruzamento entre as ruas Pernambuco e Ceará.Conforme os registros policiais, durante patrulhamento uma unidade da PM avistou um indivíduo deixando o Amigão Supermercados com um volume na cintura e demonstrando muito nervosismo. Ao perceber que estava sendo observado pelos policiais, ele tentou fugir correndo, sendo acompanhado e abordado no cruzamento entre as ruas Pernambuco e Ceará.Na busca pessoal foram encontramos vários produtos, sendo que o abordado alegou ter ganho de uma senhora desconhecida. Após ser indagado novamente, confessou ter furtado os produtos do supermercado.Os militares, então, fizeram contato com o gerente do estabelecimento, que reconheceu os produtos. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao criminoso, que foi e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.