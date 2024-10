Acusado e um menor de idade foram interceptados pelos policiais militares na rua Amazonas, após várias denúncias via 190

publicado em 19/10/2024

Um motociclista foi preso e um menor de idade apreendido após serem flagrados com uma motocicleta “depenada” e com sinais de identificação adulterados em Votuporanga. A abordagem se deu após os acusados praticarem direção perigosa, o famoso “grau”, na frente de uma escola, no centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após várias denúncias de que dois indivíduos estariam pela área central de Votuporanga, próximo a uma instituição de ensino, praticando direção perigosa com motocicleta e colocando em risco outros condutores bem como frequentadores da escola.

Os militares, então, se deslocaram até o local e, na rua Amazonas, se depararam com dois indivíduos que trafegam utilizando uma motocicleta Honda/CG 150, a qual estava sem os retrovisores, escapamento com descarga livre e sem depenada. Os dois foram abordados e identificados, sendo o condutor maior de idade e o passageiro e proprietário da motocicleta, um menor.